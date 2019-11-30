«Витесс» официально объявил об отставке Слуцкого

Нидерландский «Витесс» официально объявил об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС.

Слуцкий подал в отставку 29 ноября после того, как «Витесс» проиграл пятый матч в чемпионате Нидерландов.

Вместе с российским специалистом клуб покинули члены его тренерского штаба — братья Алексей и Василий Березуцкие, а также Олег Яровинский.

«Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера. Ассистенты главного тренера также покидают «Витесс». Клуб рассмотрит вопрос о новом тренерском штабе в ближайшие несколько дней», — сказано в заявлении команды.

Ранее стал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе».