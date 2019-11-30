Чемпионат мира по хоккею может пройти в Екатеринбурге, об этом заявил в интервью ТАСС президент Международной Федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) Рене Фазель.

По его словам, федерация уже давно думает об экспансии на восток, и Екатеринбург может стать отправной точкой в этом деле.

«Почему бы нам не подумать о чемпионате мира в Екатеринбурге? Мы уже проводили молодежный чемпионат мира в Уфе, в 2023 году он состоится в Новосибирске и Омске, так что у Свердловской области есть все шансы на то, чтобы в будущем получить право на проведение ЧМ», — сказал Фазель.

Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» на выезде уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 0:5