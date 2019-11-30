Александр Емельяненко признался, что растягивал бой с Кокляевым

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился впечатлениями от боя против пауэрлифтера Михаила Кокляева.

29 ноября Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде в поединке по правилам бокса, который прошел 29 ноября в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Победитель заявил, что растягивал поединок, как мог.

«Извините, что так быстро. Будем разговаривать с организаторами. Возможно, в следующий раз против меня за один вечер выйдет пять таких граждан», — цитирует Емельяненко Sport24.

Ранее сообщалось, что cпасший девочку от насильника школьник вручил пояс Александру Емельяненко.