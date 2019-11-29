Александр Емельяненко нокаутировал Кокляева в первом раунде
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Поединок, прошедший в Москве на «ВТБ Арене» по правилам бокса, завершился победой Емельяненко нокаутом в первом раунде.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
В Федерации бокса России заявили, что победитель поединка получит 1 млн рублей, проигравший — 500 тысяч.
Ранее сообщалось, что победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит специальный чемпионский пояс.