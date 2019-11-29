Бубнов поделился мнением о доверии ЦСКА к Гончаренко

Бывший игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о выступлении московского ЦСКА в Лиге Европы, передает Sportbox.

Команда за пять туров набрала всего два очка и лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги Европы. ЦСКА сыграл вничью всего два матча — с «Ференцварошем» и «Лудогорцем», а остальные встречи проиграл.

«В каком-то смысле ничего удивительного в том, что армейцы так плохо выступили. У ЦСКА есть хорошие перспективы, но будет ли руководство клуба терпеть такие результаты и по-прежнему доверять Гончаренко — большой вопрос», — заявил специалист.

Ранее хавбек ЦСКА Никола Влашич высказался о задаче команды в РПЛ.