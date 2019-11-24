Передача Радулова и 38 сейвов Худобина помогли «Далласу» обыграть «Чикаго»
«Даллас Старз» в серии буллитов обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Роопе Хинц. У гостей шайбу забросил Олли Мяяття.
Российский форвард «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Вратарь Антон Худобин отразил 38 бросков из 39.
«Старз» одержали шестую победу подряд в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Виннипег Джетс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас Старз» (Даллас, США) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго, США) — 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
1:0 — Хинц (Клингберг, Радулов) — 14:08
1:1 — Мяяття (Дебринкэт, Кейн) — 17:24
2:1 — Павелски — 65:00 (ПБ)