«Зенит» обратился к «Челси» с вопросом про штрафы

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Петербургский «Зенит» обратился к лондонскому «Челси» с вопросом про штрафы, передает «Спорт-Экспресс».

Полузащитник российской команды Вильмар Барриос задержался с выходом на второй тайм, команде пришлось ждать его. В Twitter «Зенит» обратился к «Челси» за советом.

«Привет, «Челси»! Сколько стоит штраф за опоздание на второй тайм?», — написала пресс-служба команды.

Недавно главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард ввел в команде систему штрафов за различные нарушения дисциплины.

«Зенит» обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:1.

Ранее Медведев назвал очень важной победу «Зенита» над «Рубином».