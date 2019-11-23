«Зенит» обратился к «Челси» с вопросом про штрафы
Петербургский «Зенит» обратился к лондонскому «Челси» с вопросом про штрафы, передает «Спорт-Экспресс».
Полузащитник российской команды Вильмар Барриос задержался с выходом на второй тайм, команде пришлось ждать его. В Twitter «Зенит» обратился к «Челси» за советом.
«Привет, «Челси»! Сколько стоит штраф за опоздание на второй тайм?», — написала пресс-служба команды.
Недавно главный тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард ввел в команде систему штрафов за различные нарушения дисциплины.
«Зенит» обыграл казанский «Рубин» со счетом 2:1.
Ранее Медведев назвал очень важной победу «Зенита» над «Рубином».