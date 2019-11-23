Экс-тренер «Спартака» Каррера оценил перспективы Миранчука в «Ювентусе»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил перспективы 24-летнего полузащитника столичного «Локомотива» Алексея Миранчука в туринском «Ювентусе». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, характеристики Алексея способны помочь ему быстро адаптироваться в итальянском чемпионате.

«Миранчук — быстрый, техничный и физический сильный футболист. Он способен привыкнуть к стилю итальянского чемпионата и прогрессировать там. Переход в команду Маурицио Сарри стал бы важным событием в его судьбе», — сказал Каррера.

Ранее сообщалось, что итальянское издание Tuttosport поместило на обложку нового номера полузащитника столичного «Локомотива» Алексея Миранчука.