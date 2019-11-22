Сборная России обыграла Сербию с Джоковичем и вышла в 1/2 финала Кубка Дэвиса

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Решающий матч 1/4 финала Кубка Дэвиса Россия — Сербия завершился победой отечественных теннисистов.

Пара Карен Хачанов / Андрей Рублев смогла победить сербов Новака Джоковича и Виктора Троицки со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (10:8). Встреча продлилась два часа и 16 минут.

Заметим, что в ходе решающей партии сборная России дважды смогла уйти с матчбола на подаче соперника. Таким образом, всего Джокович и Троицки не реализовали три матчбола. На счету отечественных теннисистов шесть подач на вылет, две двойные ошибки и три реализованные брейк-пойнта из пяти. Представители Сербии отметились четырьмя эйсами, одной двойной ошибкой и тремя брейками.

Таким образом, сборная России продолжит выступление в Кубке Дэвиса — их соперниками в битве 1/2 финала станет команда Канады.

Ранее сообщалось, что Хачанов уступил Джоковичу в матче Кубка Дэвиса.