Хабиб рассказал о «смешанных чувствах» после победы над Конором

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов вновь заговорил об ирландском экс-чемпионе промоушена в двух дивизионах Коноре Макгрегоре.

Во время встречи бойца смешанного стиля (MMA) с фанатами, те спросили у него прошедшем в 2018 году титульном поединке, в котором отечественный спортсмен силовым приемом в четвертом раунде победил ирландца. Видео разговора с болеьщиками опубликвано на YouTube-канале RT.

«Я был в раздевалке, когда меня признали победителем. Я сидел в окружении 300 охранников. Мне еще Владимир Путин позвонил, спросил, как я. Я ответил, что сижу в потрибунном помещении в окружении из 300 человек. Говорю, что бить меня собрались, наверное.

В общем, смешанные у меня тогда были чувства», — поделился чемпион UFC.

Он также отметил, что слова Макгрегора на пресс-конференции в Москве, которая прошла в октябре 2019 года, о том, что он надеется на реванш, это неправда.

«Его четыре раунда душили, били. Он ведь сам постучал, чтобы это закончилось. Думаю, он не хочет боя», — добавил Нурмагомедов.

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