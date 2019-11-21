Черчесов обратился к болельщикам после завершения отбора на Евро

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги завершившегося отборочного цикла чемпионата Европы — 2020.

Наставник команды поблагодарил болельщиков за поддержку в течение десяти матчей раунда.

«Наша команда завершила отборочный цикл чемпионата Европы — 2020. Мы старались не только выполнить главную турнирную задачу, но и показывать яркий, зрелищный футбол для своих многочисленных болельщиков, которые искренне поддерживали сборную.

Огромное вам спасибо. И до встречи на Евро!» — написал Черчесов в Instagram.

Стоит отметить, что на европейском первенстве команда России сыграет со сборными Бельгии, Дании, а также Уэльса или Финляндии.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассмотрит проявление расизма в матче отбора к Евро.