Сборная России может остаться без плей-офф Кубка Дэвиса
Сборная России по теннису стала второй в группе B Кубка Дэвиса.
Турнир в настоящий момент идет в Мадриде.
Испанцы в этой группе заняли первое место и вышли в четвертьфинал.
Сборная России же, одолев на групповом Хорватию (3-0) и проиграв Испании (1-2), теперь ждут 21 ноября, когда состоятся последние матчи группового этапа, и станет ясно, выйдут ли отечественные теннисисты в 1/4 финала.
Финальная часть Кубка Дэвиса закончится 24 ноября.
Ранее Кафельников высказался о шансах России выйти в плей-офф Кубка Дэвиса.