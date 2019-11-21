Сборная России может остаться без плей-офф Кубка Дэвиса

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Сборная России по теннису стала второй в группе B Кубка Дэвиса.

Турнир в настоящий момент идет в Мадриде.

Испанцы в этой группе заняли первое место и вышли в четвертьфинал.

Сборная России же, одолев на групповом Хорватию (3-0) и проиграв Испании (1-2), теперь ждут 21 ноября, когда состоятся последние матчи группового этапа, и станет ясно, выйдут ли отечественные теннисисты в 1/4 финала.

Финальная часть Кубка Дэвиса закончится 24 ноября.

Ранее Кафельников высказался о шансах России выйти в плей-офф Кубка Дэвиса.