Президент «Ростова» высказался о финансовых проблемах клуба

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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о финансовой ситуации в клубе, передает РИА «Новости».

В недавнем интервью главный тренер команды Валерий Карпин рассказал о проблемах с деньгами в команде. Он отметил, что уже на протяжении трех месяцев игроки не получают зарплаты.

Президент команды отметил, что в основном проблемы возникают из-за старых долгов команды.

«Эти ситуации приводят к блокировке счетов, парализующей работу клуба. Мы закрываем планомерно старые долги в ущерб текущей операционной деятельности, возникают кассовые разрывы», — заявил он.

Ранее хавбек «Ростова» высказался о финансовых проблемах команды.