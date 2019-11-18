Американка Белл рассказала, каково выступать в Москве после Медведевой

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Американская фигуристка Мэрайя Белл в интервью «Газете.Ru» ответила на вопрос о том, каково ей было выступать в произвольной программе на этапе Гран-при России после Евгении Медведевой, которую активно поддержали фанаты.

Напомним, что турнир проходил в Москве с 15 по 17 ноября. Победительницей в женском одиночном катании стала россиянка Александра Трусова, ее соотечественница Медведева заняла второе место. Тройку призеров замкнула Белл.

«Это был особенный опыт, который я навсегда запомню. Кататься было здорово, потому что зрители были очень раззадорены.

Какая-то часть меня была рада за Евгению, поскольку она очень хорошо проявила себя перед родной публикой. К тому же моя задача из-за ее прекрасного выступления не изменилась. Я сохраняла концентрацию на своем прокате», — рассказала спортсменка.

В этом сезоне Белл стала бронзовым призером этапов Гран-при в Москве и во Франции, а также победительницей челленджера «Небельхорн Трофи».

Ранее сообщалось, что Медведева хочет работать в Канаде до конца карьеры.