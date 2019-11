Игрок молодежной сборной России укусил хоккеиста «Айлендерс»

Российский хоккеист клуба «Монктон Уайлдкэтс» Александр Хованов, выступающего в Юниорской лиге Квебека (QMJHL) укусил своего соперника в матче против «Шарлоттаун Айлендерс». Об этом сообщает Sport24.

После финальной сирены на льду произошла потасовка, в ходе которой Хованов укусил игрока «Айлендерс».

За это нарушение россиянин получил пятиминутное удаление.

Ранее сообщалось, что президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о перспективах выступления форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в составе сборной России на Олимпийских играх 2022 года.

Quite the altercation following the game involving a number of members of both Charlottetown and Moncton. Wildcats forward Alexander Khovanov receives a match penalty for biting during the skirmish, as per the game sheet.