Выявлена причастность РУСАДА к махинациям в чувашском допинговом скандале

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Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний во время расследования допингового скандала в Чувашии, сообщает ТАСС.

Согласно докладу независимой комиссии, которая провела расследование деятельности РУСАДА с 2017 по 2019 год. По его итогам выявлены более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики.

Отмечается, что в отношении 33 спортсменов планируется открытие дел.

«Вполне вероятно, подобные нарушения могут существовать и в других делах, расследованных или расследуемых РУСАДА», — говорится в отчете.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) встретилась с российскими экспертами и обсудила с ними изменения в базе данных московской лаборатории.