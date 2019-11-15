Выявлена причастность РУСАДА к махинациям в чувашском допинговом скандале
Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний во время расследования допингового скандала в Чувашии, сообщает ТАСС.
Согласно докладу независимой комиссии, которая провела расследование деятельности РУСАДА с 2017 по 2019 год. По его итогам выявлены более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики.
Отмечается, что в отношении 33 спортсменов планируется открытие дел.
«Вполне вероятно, подобные нарушения могут существовать и в других делах, расследованных или расследуемых РУСАДА», — говорится в отчете.
Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) встретилась с российскими экспертами и обсудила с ними изменения в базе данных московской лаборатории.