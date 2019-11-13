Колобков объяснил причины задержки передачи данных московской лаборатории

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Министр спорта России Павел Колобков объяснил причину задержки передачи базы данных московской лаборатории Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

По словам главы министерства, изъятие данных казалось сложнейшей процедурой.

«Компьютер, на котором всё записывалось,— 2003 года выпуска, диски — очень старые, древние. При остановке сервера можно было потерять всю информацию», — цитирует Колобкова «Коммерсантъ».

Он отметил, что российская сторона не хотела посвящать людей в эти проблемы, из-за чего и возникли разные предположения и спекуляции.

Россия должна была передать данные до 31 декабря 2018 года, однако эксперты WADA получили доступ к базе московской лаборатории в конце января 2019 года.

Ранее министр спорта России провел заседание по поводу допинга.