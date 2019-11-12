«Вашингтон» опубликовал милые фото Овечкина с щенком

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Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед игрой проив «Аризоны Койотс» встретился с щенком Капитаном. Об этом сообщает официальный аккаунт «столичных» в Twitter.

Собака попала в ласковые и нежные объятия 34-летнего россиянина, после чего в ответ облизала обладателя Кубка Стэнли.

Напомним, что «Кэпс» лидируют в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что главный тренер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилл комплиментарно высказался о голкипере сборной России Сергее Бобровском.