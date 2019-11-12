«Вашингтон» опубликовал милые фото Овечкина с щенком
Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед игрой проив «Аризоны Койотс» встретился с щенком Капитаном. Об этом сообщает официальный аккаунт «столичных» в Twitter.
Собака попала в ласковые и нежные объятия 34-летнего россиянина, после чего в ответ облизала обладателя Кубка Стэнли.
Напомним, что «Кэпс» лидируют в Восточной конференции.
Ранее сообщалось, что главный тренер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилл комплиментарно высказался о голкипере сборной России Сергее Бобровском.
Heart. Melting. @CapsPup pic.twitter.com/DvwdDxLEi8— Washington Capitals (@Capitals) November 11, 2019