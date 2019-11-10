Наставник «Оренбурга» рассказал о необычной конкуренции с Тедеско
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов рассказал о необычной конкуренции с наставником московского «Спартака» Доменико Тедеско, передает РИА «Новости».
По признанию специалиста, Тедеско является соперником в получении желтых карточек. В матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Уфы» (0:0) Федотов получил предупреждение. У немецкого специалиста в текущем сезоне также уже есть несколько карточек.
«У меня появился достойный конкурент в лице Тедеско. Не знаю, за что дают. Это мои эмоции. Я никого не оскорблял. Голос громкий. Думаю, судья даже не слышал, просто увидел взмах рукой — желтая карточка», — заявил он.
«Спартак» в 16-м туре обыграл в домашнем матче «Крылья Советов» со счетом 2:0.
Ранее Тедеско рассказал о сотрудничестве «Спартака» с немецким клубом.