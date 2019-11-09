Брат Хабиба проиграл в первом раунде в дебютном бою в UFC
Двоюродный брат чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абубакар проиграл в дебютном поединке в организации.
На турнире UFC Fight Night 163, который проходит в Москве, россиянин проиграл болевым приемом в первом раунде Давиду Заваде.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.
Всего в активе Абубакара Нурмагомедова 19 боев в смешанных единоборствах (MMA), в которых он одержал 15 побед и потерпел три поражения. Еще один поединок завершился вничью.
Ранее двоюродный брат Хабиба рассказал о помощи отца чемпиона во время весогонки.