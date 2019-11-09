Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае
Российская спортсменка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при по фигурному катанию в Китае среди женщин-одиночниц.
15-летняя ученица Этери Тутберидзе в произвольной программе прыгнула два четвернях лутца, один из которых был недокручен.
Итоги четвертого этапа Гран-при в женском одиночном катании.
1. Анна Щербакова (Россия) — 226,04
2. Сатоко Мияхара (Япония) — 211.18
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 209,10
4. Ю Ен (Южная Корея) — 191,81
5. Софья Самодурова (Россия) — 185,29
6. Эмбер Гленн (США) — 178,35
7. Марин Хонда (Япония) — 168,09
8. И Кристи Лен (Гонконг) — 157,47
9. Чэнь Хунъи (Китай) — 155,12
10. Кайлани Крейн (Австралия) — 149,83
11. И Су (Китай) — 139,63
12. Юйцзинь Чой (Южная Корея) — 131,48
Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов выиграли китайский этап Гран-при.