УЕФА отреагировал на устроенный фанатами ЦСКА погром в Будапеште

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В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали инцидент с участием фанатов ЦСКА перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша».

Перед игрой, прошедшей 7 ноября в Будапеште, произошли столкновения армейских болельщиков с местными фанатами и сотрудниками правоохранительных органов.

В УЕФА заявили, что не было возбуждено никаких дисциплинарных процедур.

«УЕФА решительно осуждает жестокие столкновения, которые произошли в Будапеште прошлым вечером, но эти инциденты случились за пределами стадиона и не попадают под юрисдикцию дисциплинарных органов организации», — приводит слова пресс-службы УЕФА Sport24.

Ранее сообщалось, что три болельщика ЦСКА не могут вылететь из Венгрии.