Российские клубы выразили недоверие главе департамента судейства РФС

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о критике представителей команд в адрес судейского корпуса.

Функционер отметил, что многие клубы на встрече с руководством РПЛ, представителями Российского футбольного союза (РФС), а также главой департамента судейства и инспектирования Александром Егоровым выразили недоверие арбитрам после восьми туров чемпионата страны.

«Диалог всем понравился, всем понравилось внимание руководства РФС. Разговор был очень полезный. Некоторые клубы открыто выражали недоверие Егорову, называть их не буду. В том числе были и топ-клубы», — цитирует Прядкина ТАСС.

Ранее бывший арбитр обвинил прессу в негативном образе футбольного судьи.