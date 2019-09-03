Федерер может побить рекорд 28-летней давности

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Швейцарец Роджер Федерер может стать самым возрастным участником полуфинала турниров «Большого шлема» в случае успеха в противостоянии с болгарским теннисистом Григором Димитровым, сообщает AP News.

В случае победы третья ракетка мира станет самым возрастным полуфиналистом турниров «Большого шлема» со времен экс-первой ракетки мира Джимми Коннорса. Во время его выступлений в Открытом чемпионате США — US Open в 1991 году американцу было 39 лет.

Матч 1/4 финала турнира Федерер — Димитров состоится 4 сентября.

Ранее японка Наоми Осака прокомментировала реакцию российского теннисиста Даниила Медведева на свист болельщиков во время матчей Открытого чемпионата США.