Определились соперники «Краснодара» по групповому этапу Лиги Европы
«Краснодар» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы.
«Быки» попали в группу С, где встретятся со швейцарским «Базелем», испанским «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
Первый матч турнира пройдет 19 сентября 2019. Завершится групповой этап 12 декабря.
Жеребьевка прошла в Монако 30 августа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее чешский клуб «Млада Болеслав» согласился продать нападающего Николая Комличенко в ЦСКА.