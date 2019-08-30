ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы
Московский ЦСКА узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы.
Армейцы попали в группу H, где встретятся с болгарским «Лудогорцем», испанским «Эспаньолом» и венгерским «Ференцварошем».
Первый матч турнира пройдет 19 сентября 2019. Завершится групповой этап 12 декабря.
Жеребьевка прошла в Монако 30 августа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее чешский клуб «Млада Болеслав» согласился продать нападающего Николая Комличенко в ЦСКА.