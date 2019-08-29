«Локомотив» не будет арендовывать «Лужники» ради матчей Лиги чемпионов
Руководство московского «Локомотива» отказалось от идеи аренды «Лужников» для проведения матчей в рамках Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт».
29 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа турнира.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Так, в результате жеребьевки, железнодорожники оказались в группе D, в которую входят туринский «Ювентус», мадридский «Атлетико» и немецкий «Байер».
Ранее сообщалось, что определились соперники петербургского «Зенита» и «Локо» в Лиге чемпионов.