«Интер» договорился с «Манчестер Юнайтед» об аренде Санчеса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/97/11646097/RTX4OTL9-pic905-895x505-34500.jpg">

Миланский «Интер» достиг договоренности с «Манчестер Юнайтед» об аренде нападающего Алексиса Санчеса, сообщает «Чемпионат.com».

По информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, соглашение с чилийцем будет рассчитано до конца сезона и не будет включать в себя опцию выкупа. Расходы по заработной плате оставит за собой английский клуб.

28 августа футболист прибудет в Милан для прохождения медицинского обследования.

В предыдущем сезоне Санчес вышел на поле в составе «Манчестер Юнайтед» 27 раз и забил два мяча.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» не будет искать замену Санчесу.