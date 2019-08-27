На ответный матч «Краснодара» с «Олимпиакосом» проданы все билеты
Российский футбольный клуб «Краснодар» сообщил, что все билеты на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» проданы.
«Спасибо каждому, кто верит в нас! Будем биться», — говорится в Twitter-аккаунте «быков».
Вместимость арены — 35 074 зрителя.
Игра пройдет 27 августа на домашней для российского клуба арене. Первая встреча между командами закончилась поражением «быков» со счетом 0:4.
#SoldOut ��
Спасибо каждому, кто верит в нас! �� Будем биться ��#КраснодарОлимпиакос #ЛЧ #ЛигаЧемпионов #ВпередБыки pic.twitter.com/z4HESp6ZIo
— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 27 августа 2019 г.
Ранее сообщалось, что игрок «Олимпиакоса» Рубен Семеду рассказал, что он думает по поводу ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Чемпионов, в котором его клуб сыграет с «Краснодаром».