На ответный матч «Краснодара» с «Олимпиакосом» проданы все билеты

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Российский футбольный клуб «Краснодар» сообщил, что все билеты на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» проданы.

«Спасибо каждому, кто верит в нас! Будем биться», — говорится в Twitter-аккаунте «быков».

Вместимость арены — 35 074 зрителя.

Игра пройдет 27 августа на домашней для российского клуба арене. Первая встреча между командами закончилась поражением «быков» со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что игрок «Олимпиакоса» Рубен Семеду рассказал, что он думает по поводу ответного матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Чемпионов, в котором его клуб сыграет с «Краснодаром».