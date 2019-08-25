Медведев не считает себя фаворитом US Open

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Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не считает себя фаворитом Открытого чемпионата США (US Open), передает пресс-служба турнира.

Перед стартом чемпионата Медведев трижды выходил в финалы турниров и выиграл один из них — в Цинциннати. Это позволило ему подняться на пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Не считаю себя одним из фаворитов. Я ни разу не выходил даже в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Так что если доберусь до четвертьфинала, это уже будет шагом вперёд, которому я буду рад.

Те три недели, которые завершались финалами, конечно, вселили в меня большую уверенность. Теперь я знаю, что когда играю в свой лучший теннис, могу обыграть практически любого, и это именно то, что я должен продолжать делать здесь», — заявил теннисист.

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