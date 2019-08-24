Ученица Тутберидзе первой в истории получила высшую оценку за четверной прыжок

<img src="//img.gazeta.ru/files3/843/12223843/RIAN_5704854.HR-pic905-895x505-79522.jpg">

Российская фигуристка Камила Валиева первой в истории получила от судьи высшую оценку в пять баллов за четверной прыжок.

До Валиевой подобные оценки получили Александра Трусова, Анна Щербакова и Элизабет Турсынбаева, однако лучшой оценкой на настоящее время владеет Валиева.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы юниорок.

Валиева является ученицей российского специалиста Этери Тутберидзе.

Ранее легендарный тренер Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями по поводу потенциала российской фигуристки Камилы Валиевой.