Фетисов увидел в поступке Кузнецова безобразие и безответственность

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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной России, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал дисквалификацию российского хоккеиста Евгения Кузнецова, передает ТАСС.

Нападающий решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) был лишен права участвовать в матчах Континентальной хоккейной лиги и национальной команды в течение четырех лет. Причиной тому стало обнаружение в допинг-пробе форварда, сданной во время прохождения чемпионата мира 2019 года, запрещенного вещества — кокаина.

«В этой ситуации главное не то, сможет он играть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) или нет, а то, что он опозорил не только российский хоккей, но и страну. В нынешнее время, когда идет борьба за наш имидж, это просто ужасно. Я не понимаю, чем он думал, полное безобразие и безответственность», — заявил легендарный спортсмен.

Стоит отметить, что НХЛ уже выступила с заявлением по дисквалификации россиянина. Исходя из него, игрок продолжит выступать в элитном дивизионе США.

Важно, что президент ИИХФ Рене Фазель сообщил о том, что нападающий лишен бронзовой медали мирового первенства 2019 года.

Кузнецов дважды становился чемпионом мира вместе со сборной России, а также является обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Ранее сообщалось, что Клуб российского хоккеиста Евгения Кузнецова «Вашингтон Кэпиталз» прокомментировал четырехлетнюю дисквалификацию спортсмена