Дисквалифицированный Кузнецов продолжит играть в НХЛ

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Игрок «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Евгений Кузнецов, дисквалифицированный на четыре года Международной федерацией хоккея за употребление допинга (кокаина), не будет отстранен от участия в матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает Sport24.

По информации источника, близкого к ситуации, руководящие органы лиги уже имели информацию о случившемся инциденте и провели собственное расследование. Исходя из результатов осуществленного разбирательства, НХЛ приняла решение не запрещать российскому нападающему выступать под своей эгидой.

Стоит отметить, что Кузнецов является обладателем Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз», за который выступает с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Андрей Николишин, становившийся обладателем золотых медалей в составе сборной России на чемпионате мира по хоккею 1993 года, прокомментировал дисквалификацию нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова.