Усик проведет поединок с российским боксером

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Менеджер российского боксера Андрея Федосова Алекс Вайсфельд заявил, что его клиент подписал контракт на бой против абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика.

«Федосов проведет бой с Усиком 12 октября в Чикаго», — цитирует Вайсфельда ТАСС.

Усик провел 16 поединков в профессиональной карьере и во всех одержал победы (12 нокаутом). В активе Федосова 31 победа (25 нокаутом) и три поражения.

Ранее сообщалось, что Усик должен был дебютировать в этом весе еще раньше в противостоянии с камерунцем Карлосом Таковом, однако мероприятие было отменено в связи с повреждением, полученным украинцем.