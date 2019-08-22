Радимов прокомментировал отстранение наставника «Зенита» Семака

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Бывший полузащитник «Зенита», а в настоящее время главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о дисквалификации на два матча главного тренера петербургского клуба Сергея Семака за оскорбление судей, передает РИА «Новости».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял такое решение по итогам матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Ахмат» (0:0).

«Мне не понравилось то, что главы комитетов, такое ощущение, прямо ждали этого. Буквально через час после матча все они выдали, что накажут Семака, чтобы появиться на первых строках порталов. Понятно, что Семак тоже ошибся, он не должен был этого говорить. Я его не защищаю, могу это ему в глаза сказать. Да он и сам понимает, что ошибся. Он за это извинился», — заявил Радимов.

Ранее сообщалось, что КДК РФС отстранил Семака на два матча за оскорбление судьи.