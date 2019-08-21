Суд отклонил иск о снятии Шипулина с довыборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск об отмене регистрации на выборах олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина, передает ТАСС.
Сообщалось, что бывший спортсмен скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 млн рублей.
«Суд постановил в удовлетворении иска отказать», — сказала судья.
Экс-спортсмен будет избираться по Серовскому округу Свердловской области.
Ранее Шипулин высказался об ошибке в декларации, предоставленной при регистрации на выборах в Госдуму.