Ибрагимович показал себя в образе героя «Симпсонов»
Нападающий клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал необычное фото в твиттере.
На нем игрок швед запечатлен в образе героя культового американского мультсериала «Симпсоны».
Ибрагимович стоит рядом с Гомером и Бартом. Все трое облачены в форму «Лос-Анджелеса».
В этом сезоне в рамках лиги форвард принял участие в 21 матче на клубном уровне, став автором 20 голов. В бомбардирской гонке он делит места 2-3 с Хосефом Мартинесом из «Атланты Юнайтед». Лидером по этому показателю является Карлос Вела из «Лос-Анджелеса», в активе которого 24 забитых мяча.
Ранее экс-менеджер туринского «Ювентуса» заявил, что Ибрагимович мог бы многое дать Серии А.
Reinforcement @LAGalaxy pic.twitter.com/9prKnXXrbi— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) 19 августа 2019 г.