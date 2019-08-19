Ибрагимович показал себя в образе героя «Симпсонов»

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Нападающий клуба Высшего футбольного дивизиона США (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал необычное фото в твиттере.

На нем игрок швед запечатлен в образе героя культового американского мультсериала «Симпсоны».

Ибрагимович стоит рядом с Гомером и Бартом. Все трое облачены в форму «Лос-Анджелеса».

В этом сезоне в рамках лиги форвард принял участие в 21 матче на клубном уровне, став автором 20 голов. В бомбардирской гонке он делит места 2-3 с Хосефом Мартинесом из «Атланты Юнайтед». Лидером по этому показателю является Карлос Вела из «Лос-Анджелеса», в активе которого 24 забитых мяча.

Ранее экс-менеджер туринского «Ювентуса» заявил, что Ибрагимович мог бы многое дать Серии А.