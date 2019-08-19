Стало известно значение баннера на матче 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Ахмат»

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Объединение болельщиков петербургского «Зенита» под названием «Ландскрона» объяснило в твиттере значение баннера, который был вывешен на трибуне во время матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом», передает «Чемпионат.com».

Встреча команд завершилась ничьей со счетом 0:0.

«Картина, когда сотрудники ОМОНа бьют людей, становится повседневностью. На последних домашних матчах инциденты с участием сотрудников переросли в столкновения болельщиков и ОМОНа. Присутствие полиции на футбольном матче провоцирует беспорядки. Когда стадион напичкан камерами, поход на футбол в выходной день может обернуться заключением под стражу.

Баннер на прошедшем матче посвящен сложившейся ситуации, строки из песни Виктора Цоя актуальны как никогда», — говорится в сообщении «Ландскроны».

Ранее судья Александр Егоров назвал справедливым удаление игрока «Ахмата» в матче с «Зенитом».