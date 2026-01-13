Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Kia зарегистрировала в России товарные знаки

Ушедшая из РФ Kia зарегистрировала в стране несколько товарных знаков
luca pbl/Shutterstock/FOTODOM

Ушедшая из РФ южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно базе Роспатента, компания подавала заявки в ведомство в августе и в октябре 2024 года, в январе текущего года были зарегистрированы товарные знаки со сроком действия до 2034 года.

Уточняется, что зарегистрированные патенты позволяют Kia продавать на территории РФ легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.

До этого стало известно, что Kia Corporation за 2025 год зарегистрировала 36 товарных знаков и подала четыре заявки на регистрацию разного вида услуг в России. Регистрация товарных знаков, поданных в Роспатент в 2024 году, была завершена в апреле 2025 года.

Накануне сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz зарегистрировал в России свой товарный знак. В 2022 году компания заявила об уходе с российского рынка, прекратила продажи новых машин и их производство на собственном заводе в подмосковном Есипово. Предприятие и другие активы компании были проданы российскому инвестору.

Ранее Volvo зарегистрировала в Роспатенте 3 товарных знака.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27606511_rnd_6",
    "video_id": "record::fad683ac-1184-47c9-9b5f-b5a5b2f3c209"
}
 
Теперь вы знаете
Обещали рост — принесли убытки. Пять громких провалов на российском рынке акций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+