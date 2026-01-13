Kia зарегистрировала в России товарные знаки

Ушедшая из РФ Kia зарегистрировала в стране несколько товарных знаков

Ушедшая из РФ южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно базе Роспатента, компания подавала заявки в ведомство в августе и в октябре 2024 года, в январе текущего года были зарегистрированы товарные знаки со сроком действия до 2034 года.

Уточняется, что зарегистрированные патенты позволяют Kia продавать на территории РФ легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.

До этого стало известно, что Kia Corporation за 2025 год зарегистрировала 36 товарных знаков и подала четыре заявки на регистрацию разного вида услуг в России. Регистрация товарных знаков, поданных в Роспатент в 2024 году, была завершена в апреле 2025 года.

Накануне сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz зарегистрировал в России свой товарный знак. В 2022 году компания заявила об уходе с российского рынка, прекратила продажи новых машин и их производство на собственном заводе в подмосковном Есипово. Предприятие и другие активы компании были проданы российскому инвестору.

Ранее Volvo зарегистрировала в Роспатенте 3 товарных знака.