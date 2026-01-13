«ПСЖ» без Сафонова вылетел из Кубка Франции

«Пари Сен-Жермен» завершил борьбу в Кубке Франции, уступив в матче 1/16 финала «Парижу».

Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 0:1. Единственный мяч на 74-й минуте после контратаки провел полузащитник Жонатан Иконе, забив в ворота Люка Шевалье.

Российский голкипер Матвей Сафонов пропустил игру из-за травмы руки.

«ПСЖ» не смог пробиться в 1/8 финала национального Кубка впервые с сезона-2013/14, прервав свою победную серию на данной стадии турнира, которая длилась 11 лет. «Париж» прошел в следующую стадию, где его соперник будет определен в результате жеребьевки 13 января.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

