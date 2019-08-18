Дзюбу призвали с уважением относиться к арбитрам

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров поделился мнением о словах нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в адрес арбитра матча шестого тура чемпионата России против грозненского «Ахмата» Алексея Матюнина.

Футболист после игры назвал «позором» работу судей.

«Понятно, что эмоции после игры вылились в такую реплику. Мы все знаем, какой Дзюба эмоциональный человек. Возможно, были основания для недовольства. Но призываю, что нужно уважительнее относиться друг к другу», — сказал Егоров в эфире «Матч ТВ».

Встреча между «Зенитом» и «Ахматом», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Семак извинился за грубые слова в адрес арбитров.