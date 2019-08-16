Самедов с Ворониным спели песню об Одессе
Бывший футболист сборной России александр Самедов проводит отпуск в гостях у экс-игрока украинской национальной команды Андрея Воронина, передает «Чемпионат.com».
Игроки раньше вместе защищали цвета московского «Динамо».
Бывший футболисты спели известную песню об Одессе «Шаланды, полные кефали».
О том, что Самдеов завершает игровую карьеру, стало известно в конце июля 2019 года.
Ранее сообщалось, что все матчи шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с аплодисментов экипажу Airbus, который смог посадить самолет на кукурузное поле в Подмосковье в аварийной ситуации.