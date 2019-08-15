Кирьос разбил две ракетки и плюнул в судью после матча с Хачановым
Австралийский теннисист Ник Кирьос встретился с россиянином Кареном Хачановым в рамках второго круга турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2 в пользу российского спорстмена.
Во время матча австралиец устроил перепалку с судьей Фергюсом Мерфи, а также в перерыве разбил две палки, уйдя в подтрибунное помещение. За свое поведение Кирьос был оштрафован на одно очко,а также получтил официальное предупреждение.
Сообщается, что причиной перепалки теннисиста с судьей встречи стало то, что якобы Мерфи слишком рано включал таймер, отсчитывающий время на подачу.
По окончании встречи австралийский теннисист выругался в адрес арбитра,а также плюнул в его сторону.
Хачанову предстоит встретиться с французом Люком Пуем в борьбе за выход в 1/4 финала турнира.
Ранее сербский теннисист Новак Джокович попросил не оказывать на молодых спортсменов сильного давления.