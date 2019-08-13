Роналду объяснил разницу между собой и Месси

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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду объяснил, чем он отличается от капитана каталонской «Барселоны» Лионеля Месси, передает DAZN.

По словам португальца, разница с аргентинцем в том, что в отличие от него, Роналду играл в разных клубах

«Я играл с разными клубами. Выигрывал Лигу чемпионов с разными командами. Я был лучшим бомбардиром турнира шесть раз подряд. Не все могут похвастаться пятью победами в Лиге чемпионов, так что я считаю, что имею право отождествлять себя с этим турниром», — рассказал футболист.

Он также отметил заслуги Месси.

«Лео — отличный футболист. Его будут помнить не только как обладателя пяти «Золотых мячей», но и как профессионала высокого уровня, который он показывает год за годом, как я», — добавил Роналду.

На счету португальца четыре победы в ЛЧ в составе мадридского «Реала» и еще одна — с английским «Манчестер Юнайтед».

На счету Мессии четыре победы в турнире. Их он записал в свой актив в составе «Барсы».

Оба игрока пять раз выигрывали «Золотой мяч».

Ранее Роналду поделился воспоминаниями о главном тренере «сливочных» Зинедине Зидане.