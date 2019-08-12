Экс-игрок «Спартака»: у фанатов красно-белых появился повод для оптимизма

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Экс-игрок московского «Спартака» Александр Бубнов дал комментарий по поводу выступления команды в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом», передает Sportbox.

Встреча команд завершилась со счетом 3:1.

«Думаю, впервые в новом сезоне у фанатов красно-белых появился повод для оптимизма. Олег Кононов впервые отрядил в стартовый состав новичков, Тиля, Шюррле и Джордана, и это по всем параметрам несыгранное и сырое сочетание сходу оказалось весьма эффективным. Согласен с героем встречи, автором дубля, Бакаевым, который отметил, что класс новичков-партнеров бросался в глаза. В итоге Тиль оформил две голевые передачи, Шюррле забил сам и отдал результативный пас.

Справедливости ради надо сказать, что «Ахмат» провел очень неудачный матч, особенно в первом тайме. Но «Спартак» все равно выглядел неплохо, а главное продемонстрировал потенциал для роста», — заявил Бубнов.

Ранее сообщалось, что Лоренсо Мельгарехо сыграл сотый матч в составе «Спартака».