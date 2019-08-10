Голкипер «Ливерпуля» Алисон не сыграет с «Челси» за Суперкубок УЕФА
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку травме голкипера команды Алисона.
В матче с «Норвичем», который закончился победой «Ливерпуля» (4:1), страж ворот был заменен в первом тайме.
«Посмотрим, насколько серьезная у него травма, и что с ней делать. Сейчас известно, что он повредил икроножную мышцу. Продолжить матч он не смог, а это всегда нехороший знак. В среду он точно не сыграет», — цитирует специалиста BBC.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что два футболиста «Арсенала» не сыграют в первом туре АПЛ из-за атаки грабителей.