Голкипер «Ливерпуля» Алисон не сыграет с «Челси» за Суперкубок УЕФА

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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал оценку травме голкипера команды Алисона.

В матче с «Норвичем», который закончился победой «Ливерпуля» (4:1), страж ворот был заменен в первом тайме.

«Посмотрим, насколько серьезная у него травма, и что с ней делать. Сейчас известно, что он повредил икроножную мышцу. Продолжить матч он не смог, а это всегда нехороший знак. В среду он точно не сыграет», — цитирует специалиста BBC.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что два футболиста «Арсенала» не сыграют в первом туре АПЛ из-за атаки грабителей.