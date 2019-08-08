«Спартак» обыграл «Тун» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

Московский «Спартак» обыграл швейцарский «Тун» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 3:2.

Первый гол встречи был забит Эсекьелем Понсе на 22 минуте. Следующий гол был оформлен Зелимханом Бакаевым на 29 минуте. Во втором тайме «Тун» попытался сравнять счет, однако помешал ему Бакаев своим дублем.

Из швейцарцев забитыми мячами отметились Симоне Рапп и Ниас Хефти.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что фанаты «Туна» принесли на стадион изображение президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Лига чемпионов. 3-й тур

«Тун» (Швейцария) — «Спартак» (Москва) — 2:3

Голы: 1:0 — Понсе, 22; 2:0 — Бакаев, 29; 2:1 — Хефти, 52; 2:2 — Рапп, 59, 2:3 — Бакаев, 73