Россиянка Павлюченкова с победы начала на турнире в Торонто

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира серии WTA Premier в Торонто.

В матче первого круга российская спортсменка одолела представительную Белоруссии Арину Соболенко.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 11 минут, завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу россиянки.

Следующей соперницей Павлюченковой будет теннисистка из Латвии Елена Остапенко.

Ранее стал известен соперник Медведева во втором круге турнира в Монреале.