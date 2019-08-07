Россиянка Павлюченкова с победы начала на турнире в Торонто
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира серии WTA Premier в Торонто.
В матче первого круга российская спортсменка одолела представительную Белоруссии Арину Соболенко.
Встреча, которая продолжалась 2 часа 11 минут, завершилась в трех сетах со счетом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу россиянки.
Следующей соперницей Павлюченковой будет теннисистка из Латвии Елена Остапенко.
Ранее стал известен соперник Медведева во втором круге турнира в Монреале.