Российский боец UFC раскритиковал Макгрегора

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Российский боец Петр Ян после победы над Джимми Риверой. Российский боец Петр Ян после победы над Джимми Риверой.
Российский боец Петр Ян после победы над Джимми Риверой.
Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян высказался в адрес бывшего двукратного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, передает РИА «Новости».

По мнению россиянина, ирландец ведет себя непозволительно в отношении соперников, однако в США это считается нормальным. В частности, Макгрегор оскорблял семью Хабиба Нурмагомедова перед их боем.

«Он давно перешел все грани, но у них это считается нормальным. Раскрутка боя — это бизнес, когда ты переходишь на личности, задеваешь семью. Но я считаю это неприемлемым. Жизнь спортом не заканчивается, сегодня ты в спорте, завтра ты в другой сфере деятельности. Просто у нас такой менталитет сложился, что за слова свои надо отвечать», — сказал Ян

Ранее Ян рассказал о здоровье после операции.