Российский боец UFC раскритиковал Макгрегора

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян высказался в адрес бывшего двукратного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора, передает РИА «Новости».

По мнению россиянина, ирландец ведет себя непозволительно в отношении соперников, однако в США это считается нормальным. В частности, Макгрегор оскорблял семью Хабиба Нурмагомедова перед их боем.

«Он давно перешел все грани, но у них это считается нормальным. Раскрутка боя — это бизнес, когда ты переходишь на личности, задеваешь семью. Но я считаю это неприемлемым. Жизнь спортом не заканчивается, сегодня ты в спорте, завтра ты в другой сфере деятельности. Просто у нас такой менталитет сложился, что за слова свои надо отвечать», — сказал Ян

Ранее Ян рассказал о здоровье после операции.