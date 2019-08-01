Кафельников оценил шансы Шараповой вернуться на прежний уровень

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мнением о шансах Марии Шараповой вернуться на прежний уровень.

По мнению экс-теннисиста, Шараповой будет трудно найти мотивацию.

«Что-то такое, что даст себе силы продолжить тренировки по 5 часов в день. Простая любовь к теннису тут не поможет. Мария все выиграла — была первой в мире, собрала «Большой шлем». Ей неинтересно просто вернуться в топ-10. Здесь нужно что-то большее, например, Олимпийское золото», — цитирует Кафельникова «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что Шарапова сыграет на турнирах в Торонто и Цинциннати.